05:54 (мск), источник: Известия
Из одного теста: ГД и СФ рассмотрят новый пакет антикризисных законов
Парламентарии готовы проголосовать за них и уйти на самоизоляцию до начала мая.
Расходы бизнеса на борьбу с COVID-19 будут учтены при начислении налогов, а пособия по безработице выплатят без учета доходов, полученных до увольнения. Это лишь часть нового пакета антикризисных законодательных мер, которые Госдума рассмотрит в течение этой недели. Как сообщили «Известиям» в руководстве палаты, также депутаты ожидают от правительства документов о повышении выплат за каждого ребенка в семье, а также о страховании и доплатах медработникам. Новый пакет мер готовы поддержать и в Совете Федерации (СФ), который 17 апреля проведет внеочередное заседание. К слову, как и депутаты, сенаторы сдадут тесты на COVID-19. После рассмотрения законопроектов парламентарии до 6 мая планируют уйти на самоизоляцию — часть Думы уже работает в удаленном режиме.
Без политиканства
На этой неделе парламент рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии, рассказал «Известиям» член совета Госдумы, первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.
— Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице, которые по предложению президента будут увеличены до уровня МРОТ — 12,3 тыс. рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежемесячных пособий на детей до 3 тыс. рублей. Также мы ждем законопроектов по страхованию врачей и установлению доплат медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией COVID-19, — пояснил парламентарий.
Госдума рассмотрит и новые предложения кабмина по поддержке бизнеса, экономики и субъектов Федерации. Как выяснили «Известия», в минувшую субботу правительство уже внесло в парламент часть документов. Это, например, поправки в статью 264 Налогового кодекса, которыми предлагается снизить издержки бизнеса, обусловленные борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, кабмин внес поправки в законы «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В данном случае речь идет о пособиях по безработице, которые станут выплачиваться без учета доходов, полученных до увольнения.
Третьим законопроектом стали поправки в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Он наделяет правительство правом устанавливать особенности порядка и сроки представления бизнесом информации в Пенсионный фонд, в территориальные органы сведений о трудовой деятельности работников.
Поручение разработать пакет мер из 12 пунктов глава кабмина Михаил Мишустин дал министерствам 9 апреля.
— ЛДПР их поддержит, исходя из того, что они носят социальную направленность и усиливают меры поддержки населения, — сообщил «Известиям» зампред фракции
Зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов также заявил, что фракция не будет заниматься политиканством и проголосует за все предложенные кабмином инициативы.
— Меры принимаются последовательно, в зависимости от того как развивается ситуация. Они своевременны и последовательны. Хотя, может, некоторые и запаздывают, — отметил парламентарий.
По его словам, он обратил бы внимание на более активную поддержку реального сектора экономики, предоставление льгот самозанятым, а также проблему безработных мигрантов, часть которых следовало бы отправить к себе на родину.
В КПРФ «Известиям» заявили, что хотели бы дождаться заседания ГД и ознакомиться со всеми подготовленными к нему документами.
— Инициатива правительства об учете расходов бизнеса на затраты по борьбе с коронавирусом правильная и актуальная, но надо внимательно изучить все документы, — заявил «Известиям» зампред фракции Валентин Шурчанов.
По его словам, депутаты уже начали готовиться к заседанию и в это воскресение, 12 апреля, сдали тесты на COVID-19.
Часть сотрудников парламента уже переведена на работу в удаленном режиме.
Брать пример с китайцев
Верхняя палата рассмотрит принятые Госдумой законопроекты на заседании 17 апреля, рассказал «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.
— С 15-го по 16-е у нас пройдут комитеты, а 17-го состоится пленарное заседание, решение о котором примет совет палаты. Хотя у нас самоизоляция, но заседания проходят в обычном, не дистанционном режиме. Повестка, как я предполагаю, будет состоять из блока законопроектов, которые будут разработаны и внесены правительством в Госдуму по последним поручениям президента РФ, — пояснил парламентарий.
— Пока повестка неизвестна. Но очевидно, что приоритетными станут поручения правительству президента и принятие законопроектов о социальных выплатах, — пояснил сенатор.
Эксперты считают, что меры по самоизоляции населения должны быть еще более жесткими и более эффективными для бизнеса.
— Правительство готово сегодня к любому развитию событий, хотя некоторые меры принимаются с запозданием, например по поддержке бизнеса. Предприниматели и люди, которые работают в частных структурах, сейчас не всегда видят ответы на возникающие у них вопросы, — отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов.
Экономист Алексей Скопин считает, что давать оценку эффективности принятых мер пока рано, так как ситуация в регионах разная, как и степень реагирования местных властей. По его мнению, например, в Москве можно ввести и более жесткий карантин, а в регионах, где случаев немного, наоборот, реагировать более мягко. Если говорить об экономике, то главной проблемой, по мнению эксперта, остаются существенные долги субъектов по кредитам и медленное освоение федеральных средств. В целом же в борьбе с коронавирусом надо брать пример с китайцев, отметил эксперт.