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14:16 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле назвали заявления о возможном повторении девяностых истерикой

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле назвали «истеричными проявлениями» предположения, что на фоне распространения коронавируса в России повторятся «тяжелые 90-е годы».

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РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: РИА Новости
Вы знаете, у страха глаза велики. Что касается роста преступности, безусловно, мы все это фиксируем. Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой.
Дмитрий Песков.
пресс-секретарь президента

Он призвал не паниковать и не «выстраивать авральные графики» на основе отдельных случаев.

«Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания», — добавил он.

В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами. СМИ пишут об участившихся случаях нападений и краж, в МВД эту информацию опровергают.

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