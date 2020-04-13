В Кремле назвали заявления о возможном повторении девяностых истерикой

Вы знаете, у страха глаза велики. Что касается роста преступности, безусловно, мы все это фиксируем. Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой.
Он призвал не паниковать и не «выстраивать авральные графики» на основе отдельных случаев.
«Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, безусловно, это требует повышенного внимания», — добавил он.
В России 18 328 заболевших COVID-19, почти полторы тысячи поправились, 148 умерли. Во многих регионах действует режим повышенной готовности, гражданам рекомендовано оставаться дома, почти полностью прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами. СМИ пишут об участившихся случаях нападений и краж, в МВД эту информацию опровергают.