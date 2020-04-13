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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по борьбе с коронавирусом (видео)

Президент в понедельник проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в России в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
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«В начале второй половины дня будет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России; это будет режим видеоконференции. Выступит в целом по общероссийскому фону Татьяна Голикова и по Москве выступит Собянин. Разумеется, будут и слова президента, состоится также обмен мнениями, сверка часов в целом, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом», — сообщил Песков агентству РИА Новости, говоря о рабочем графике президента.

8 апреля президент в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры по борьбе с коронавирусом. Он также обратился к россиянам и призвал их непременно выдержать режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Путин выразил уверенность, что Россия обязательно победит «эту заразу», как она и раньше справлялась с серьезными испытаниями.

И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Владимир Путин
президент России (цитата по ТАСС)

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 22:20 MSK, 12.04
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