14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин проводит совещание по борьбе с коронавирусом (видео)
Президент в понедельник проводит по видеосвязи совещание о
«В начале второй половины дня будет совещание по
8 апреля президент в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры по борьбе с коронавирусом. Он также обратился к россиянам и призвал их непременно выдержать режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Путин выразил уверенность, что Россия обязательно победит «эту заразу», как она и раньше справлялась с серьезными испытаниями.
И печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем.
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли.