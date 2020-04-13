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14:43 (мск), источник: ТАСС

Эксперты рассказали о росте числа депутатов, способных переизбраться в Думу в 2021 году

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество депутатов, имеющих высокую вероятность переизбраться в Госдуму на выборах в 2021 году, выросло по итогам января-марта текущего года на 56 человек, до 144.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: Reuters

Это следует из данных рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», основанного на материалах исследования политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова, которое было представлено в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

«Сравнивая показатели восьмого и девятого рейтингов, можно с уверенностью сказать, что эксперты оптимистично смотрят на деятельность действующих депутатов. Так, к примеру, депутатов, у которых, по мнению экспертов, есть уверенный шанс переизбраться в 2021 году, стало на 56 человек больше. Теперь в зеленой зоне их 144», — говорится в материалах.

Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания действующих депутатов в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье.

Как объяснил Мартынов ТАСС, рост числа депутатов, имеющих высокую вероятность переизбраться в 2021 году, связан с активной работой по подготовке изменений в Конституцию РФ, а также по разработке мер по борьбе с пандемией.

«В силу вот этого всплеска активности депутатов, в первую очередь, конечно, по поправкам в конституцию, а во вторую — в связи с пандемией коронавируса, многие себя ярко проявили, и вот эта зеленая зона, где, как эксперты считают, существуют высокие шансы на переизбрание, увеличилась», — сказал эксперт.

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по март 2020 года, предыдущий рейтинг составлялся по итогам сентября-декабря 2019 года. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют «неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами», уточнили авторы исследования.

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