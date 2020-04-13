15:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко поведал о самосознании белорусов во время пандемии коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о самосознании белорусов во время пандемии коронавируса. Его слова передает
«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет», — рассказал Лукашенко о соблюдении белорусами рекомендаций министерства здравоохранения.
«Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал президент.
Ранее 13 апреля Лукашенко заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко при этом призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.