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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко поведал о самосознании белорусов во время пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о самосознании белорусов во время пандемии коронавируса. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано18 328 +2 558
Скончалось148 +18
Выздоровело1 470 +179
Инфицировано1 860 011 +70 026
Скончалось114 983 +5 160
Выздоровело438 516 +26 680
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:02 MSK, 13.04
Источник: AP 2020

«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не водили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет», — рассказал Лукашенко о соблюдении белорусами рекомендаций министерства здравоохранения.

Он подчеркнул, что люди с пониманием относятся к угрозе распространения коронавирусной инфекции и поэтому их не надо «загонять в квартиры» и «запирать их там».

«Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», — резюмировал президент.

Ранее 13 апреля Лукашенко заявил, что «чисто от коронавируса» в Белоруссии не умер ни один человек. По его словам, он говорит так специально, поскольку COVID-19 — это прежде всего атмосфера, в которой развиваются хронические болезни. Лукашенко при этом призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,8 миллиона человек; 114 тысяч скончались, 427 тысяч излечились.

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