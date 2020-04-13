16:58 (мск), источник: ТАСС
Путин проведет совещание по производству всего необходимого для борьбы с коронавирусом
Президент также потребовал предоставлять ему регулярные доклады на этот счет.
На совещании по вопросу о
«Ясно, что когда вспыхивают эпидемии подобного рода и подобного масштаба, промышленность заранее к этому не готова, но у нас есть соответствующий план наращивания производства, и я прошу самым внимательным образом медицинские службы реагировать на то, как исполняются эти планы наращивания производства», — обратился глава государства к участникам совещания.
Он также потребовал предоставлять ему регулярные доклады на этот счет.
«Практика и так уже сложилась таким образом, но прошу мне докладывать о ситуации в ежедневном режиме», — отметил Путин. Он также пообещал «в следующий раз» обсудить работу отечественной промышленности по выпуску лекарств и средств защиты.