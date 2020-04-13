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16:58 (мск), источник: ТАСС

Путин проведет совещание по производству всего необходимого для борьбы с коронавирусом

Президент также потребовал предоставлять ему регулярные доклады на этот счет.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04
Источник: AP 2020

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил медицинским службам отслеживать выполнение планов по увеличению выпуска товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Сам глава государства сообщил, что намерен провести совещание по вопросам производства лекарств и средств защиты.

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На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин предложил оценить, как работает промышленность по выпуску лекарственных препаратов и средств защиты и для врачей, и для граждан.

«Ясно, что когда вспыхивают эпидемии подобного рода и подобного масштаба, промышленность заранее к этому не готова, но у нас есть соответствующий план наращивания производства, и я прошу самым внимательным образом медицинские службы реагировать на то, как исполняются эти планы наращивания производства», — обратился глава государства к участникам совещания.

Он также потребовал предоставлять ему регулярные доклады на этот счет.

«Практика и так уже сложилась таким образом, но прошу мне докладывать о ситуации в ежедневном режиме», — отметил Путин. Он также пообещал «в следующий раз» обсудить работу отечественной промышленности по выпуску лекарств и средств защиты.

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