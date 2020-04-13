22:36 (мск), источник: РИА Новости
Американский эсминец зашел в Черное море
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американский эсминец «Портер» вошел в акваторию Черного моря, сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Отмечается, что силы Черноморского флота начали сопровождать корабль и следят за его действиями.
За текущий год это второй заход американских кораблей в Черное море: в феврале в акваторию также вошел оснащенный системами Aegis эсминец «Росс». Как рассказывали в Вашингтоне, этим визитом США «укрепляли отношения с региональными партнерами».
Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.