Губернаторы входят в зону риска

Президент России Владимир Путин заявил, что если главы регионов допустят «разгильдяйство» в борьбе с эпидемией коронавируса, то за этим последуют меры «не только административного характера». Ранее источники «Ъ» уже давали понять, что в таком случае губернаторы могут поплатиться своей карьерой за вспышки инфекции на своих территориях.
Владимир Путин пригрозил главам регионов отставками, если они допустят на своей территории значительный рост количества заболевших коронавирусом или не будут готовы к эпидемии. «Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации, я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет
Глава государства отметил ряд регионов, где пока не отмечено вспышки коронавирусной инфекции, но отмечен значительный рост числа инфицированных: по мнению Владимира Путина, это «результат разгильдяйства» губернаторов этих регионов. «По-другому я не могу это назвать, поэтому я прошу и специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем вопросам и ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом», — сказал Путин.
За 12 апреля рост числа зафиксированных случаев заражения в России составил 16,2%. При этом по Москве, лидирующей по числу случаев (11 513 на 13 апреля), рост составил 13,3%, что втрое меньше показателя Подмосковья: 36,4%, 1855 случаев.
Средний показатель заболеваемости по России — 12,5 заболевших на 100 тыс. человек.
«Москва и Московская область — лидеры распространения, но далее следуют по рангу Коми — 24,6 человека на 100 тыс. (врио Владимир Уйба.— “Ъ”), Мурманская область (губернатор Андрей Чибис.— “Ъ”) и
Как ранее сообщал «Ъ», губернатор Коми Сергей Гапликов ушел в отставку по собственному желанию 2 апреля на фоне новостей о вспышке коронавируса в эжвинской городской больнице (53 случая заболевания). В качество врио губернатора в регион был направлен замминистра здравоохранения России Владимир Уйба. Одновременно в отставку ушел глава Архангельской области Игорь Орлов. Хотя о вероятной отставке обоих губернаторов говорили в течение последнего года в связи с вызвавшим протесты проектом строительства полигона хранения брикетированных бытовых отходов на станции Шиес у границы между Архангельской областью и Коми, источники «Ъ» в Кремле связывали отставку Гапликова с неготовностью главы региона к эпидемии (в Архангельской области зафиксированные случаи заражения были единичными).
Отметим, что в Мурманской области 13 апреля было выявлено 79 больных коронавирусом среди рабочих, занятых на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка Кольского района. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб Мурманской области. МЧС планирует развернуть мобильный госпиталь поблизости от стройки. Глава региона Андрей Чибис заявил, что заболевшие проходят медикаментозное лечение и изолированы в своих общежитиях.
В Башкирии, по данным регионального минздрава, зафиксировано 107 случаев заболевания инфекцией. Ранее в регионе произошла вспышка коронавируса в республиканской клинической больнице имени Куватова. Главрач больницы Эльза Сыртланова заявила, что болезнь подтверждена у 52 пациентов. «Интерфакс» со ссылкой на главу республиканского минздрава Максима Забелина сообщил, что диагноз подтвержден у 28 пациентов и 12 врачей. «РИА Новости» сообщили, что коронавирус подозревается у 12 пациентов психоневрологического интерната в Нефтекамске, интернат закрыт на карантин.
Ситуация непростая во всем мире, и у нас появляются очаги заболевания, мы с большим трудом пытаемся погасить очаг в РКБ имени Куватова, у нас появляются другие очаги, и нам нужно приложить умение.
В минувшее воскресенье губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил о вспышке коронавируса в Вяземском
Андрей Винокуров