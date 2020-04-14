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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Белоруссия упростила визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима. Соответствующий акт опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Источник: AP 2020

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в тексте.

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Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о реадмиссии. В соответствии с ним стороны должны будут осуществлять обратный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

9 января Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Договоренности предполагают взаимное снижение стоимости виз до 35 евро, при этом срок максимально возможного пребывания граждан увеличится в два раза — до 180 дней в году. Для граждан Белоруссии уменьшается срок рассмотрения заявления на визу.

Некоторые категории путешественников смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.

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