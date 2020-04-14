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12:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
Источник: AP 2020

По словам министра, вопрос изменения правил выезда россиян за рубеж никем в настоящее время не обсуждается. «Никаких запретов быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции», — сказал Лавров. Речь, по его словам, сейчас идет о том, чтобы как можно меньше людей заболели и умерли от коронавируса.

Сергей Лавров отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой идея введения выездных виз может обсуждаться.

Напомним, Россия закрыла все границы. Авиакомпании продолжают осуществлять рейсы по возвращению россиян из-за рубежа.

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