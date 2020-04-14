Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

По словам министра, вопрос изменения правил выезда россиян за рубеж никем в настоящее время не обсуждается. «Никаких запретов быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции», — сказал Лавров. Речь, по его словам, сейчас идет о том, чтобы как можно меньше людей заболели и умерли от коронавируса.
Сергей Лавров отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой идея введения выездных виз может обсуждаться.
Напомним, Россия закрыла все границы. Авиакомпании продолжают осуществлять рейсы по возвращению россиян
Владимир Соловьев, Елена Черненко