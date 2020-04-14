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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая. Об этом со ссылкой на сенатора-республиканца Рона Джонсона сообщает Politico.

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РоссияМир
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Инфицировано1 925 811 +71 347
Скончалось119 818 +5 487
Выздоровело458 565 +23 491
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 14.04
Источник: AFP 2020

По словам Джонсона, расследование будет всеобъемлющим и коснется вопросов готовности США к пандемии, иностранного производства медицинских товаров и других внутриамериканских вопросов. Но в первую очередь оно будет направлено на вопрос происхождения вируса и того, как с информацией о нем обращались Китай и ВОЗ в первые месяцы распространения инфекции.

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«Мы не можем доверять коммунистическому Китаю, и мы поняли, что не можем доверять ВОЗ, ведь они лгали нам», — заявил Джонсон журналистам. К расследованию привели в том числе подозрения властей США о том, что ВОЗ не сообщили вовремя об эпидемии в Китае, а власти КНР скрывали данные от мировой общественности.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ.

За день до этого американский лидер обрушился с критикой на организацию. В частности, он заявил, что ВОЗ «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — написал Трамп.

Сообщается также, что американский президент рассматривает варианты реформирования ВОЗ или же создания некой новой организации, выполняющей её функции. Эксперты рекомендуют ему в любом случае не прекращать платить взносы, поскольку это может повредить различным медицинским программам организации.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:50 MSK, 14.04
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