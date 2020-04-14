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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва призывает другие страны воздержаться от попыток политизировать тему коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

«Я бы предостерег от попыток политизировать тему коронавируса — а это не только в отношении ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Я бы все-таки сейчас сконцентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, ее распространения, по минимизации ущерба — прежде всего, здоровью и жизни людей», — сказал Лавров в видеоинтервью российским и зарубежным СМИ.

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По словам российского министра, ВОЗ продолжает играть «важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией», что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита «группы двадцати».

Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что может вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп критиковал обе организации за то, что они, по его мнению, вредят интересам США. В частности, по мнению Трампа, ВТО способствовала «нечестным» торговым действиям Китая против США, а ВОЗ «была слишком сосредоточена на Китае», хотя получает львиную долю финансирования от США. В связи с этим Трамп обещал пересмотреть финансирование ВОЗ.

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