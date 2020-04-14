Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса

«Я бы предостерег от попыток политизировать тему коронавируса — а это не только в отношении ВОЗ наблюдается, но и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Я бы
По словам российского министра, ВОЗ продолжает играть «важную координирующую роль, помогая бороться с пандемией», что нашло отражение в консенсусной резолюции Генассамблеи ООН и в итоговой декларации экстренного саммита «группы двадцати».
Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что может вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трамп критиковал обе организации за то, что они, по его мнению, вредят интересам США. В частности, по мнению Трампа, ВТО способствовала «нечестным» торговым действиям Китая против США, а ВОЗ «была слишком сосредоточена на Китае», хотя получает львиную долю финансирования от США. В связи с этим Трамп обещал пересмотреть финансирование ВОЗ.