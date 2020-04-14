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14:09 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Чтобы остановить распространение коронавируса, требуются экстраординарные меры, заявил Владимир Путин на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 930 780 +70 769
Скончалось120 450 +5 467
Выздоровело462 061 +23 545
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
Источник: РИА Новости

Он отметил, что в некоторых странах «принимаются действительно чрезвычайные меры», но побороть болезнь можно, только объединив усилия международного сообщества.

Пандемия коронавируса оказывает действительно негативное влияние на все стороны жизни, причем практически во всем мире: на экономику, социальную сферу. Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые и сырьевые рынки.
Владимир Путин

По словам Путина, российские власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса, при этом президент не исключил, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития.

В совместном заявлении лидеров ЕАЭС, принятом по итогам саммита, отмечается, что ограничения, которые ввели по всему миру, должны быть сняты после окончания пандемии COVID-19.

Всего заболевание в России диагностировали у 21 102 человек, поправились 1694, умерли от заболевания 170 пациентов. Проведено более 1,4 миллиона тестов.

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