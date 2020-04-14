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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности направить в Россию медицинское оборудование. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:10 MSK, 14.04
Источник: Агентство «Москва»

По словам дипломата, американский лидер подчеркнул, что США готовы помогать РФ, когда наладят производство — в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании.

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«Я считаю, что это нормальный партнерский подход и думаю, что он заслуживает всяческой поддержки», — приводит агентство слова Лаврова.

Ранее в апреле Трамп поблагодарил российские власти за предоставленную помощь: по его словам, доставленное из России оборудование поможет спасти множество жизней.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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