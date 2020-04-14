Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование

По словам дипломата, американский лидер подчеркнул, что США готовы помогать РФ, когда наладят производство — в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании.
«Я считаю, что это нормальный партнерский подход и думаю, что он заслуживает всяческой поддержки», — приводит агентство слова Лаврова.
Ранее в апреле Трамп поблагодарил российские власти за предоставленную помощь: по его словам, доставленное из России оборудование поможет спасти множество жизней.
1 апреля российский