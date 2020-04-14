Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
50 лет аварии на «Аполлоне-13»Показаны новые снимки с борта космического корабля
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
22«Розовое суперлуние» 2020
18:19 (мск), источник: RTVi

Президента Никарагуа больше месяца никто не видел, в стране нет никаких мер против коронавируса

Лидеры всех стран мира озабочены пандемией коронавируса и принимают меры различной эффективности, чтобы защитить свои народы и экономики. За, пожалуй, одним исключением: президента Никарагуа Даниэля Ортегу не видели на публике уже больше месяца, а страна живет практически той же жизнью, что и всегда. О том, как так случилось, — в материале RTVI.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 942 360 +72 284
Скончалось121 726 +5 674
Выздоровело465 073 +23 750
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
Источник: AFP 2020

12 марта лидеры стран Центральной Америки провели видеоконференцию на тему распространения коронавируса. Участие в ней принял и президент Никарагуа Даниэль Ортега. Но после этого 74-летний политик на публике не появлялся.

За это время во многих странах мира ввели жесткий карантин, но в Никарагуа все осталось по-прежнему.

Границы открыты, школы и университеты продолжают работать, а меры профилактики не проводятся.

Власти не запрещали и проведение массовых мероприятий. Недавно в столице страны Манагуа прошла масштабная ярмарка, а в провинциальном центре Матагальпе провели «Летний фестиваль». Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен рассказала CNN, что беспокоятся за жителей Никарагуа из-за того, что в стране не приняли правил социального дистанцирования и проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

Новость
В Панаме мужчин и женщин выпускают за продуктами в разные дни

В Human Rights Watch действия властей назвали безрассудными. В организации отметили, что Ортега единственный латиноамериканский лидер, который ничего не сказал про пандемию. При этом власти страны не замалчивают информацию о коронавирусе.

Об эпидемии говорит жена лидера Никарагуа Росарио Мурильо, которая также занимает пост вице-президента. В своих обращениях она призывает жителей страны сохранять спокойствие и продолжать работать.

По поводу супруга Мурильо лишь говорит, что он продолжает активную работу. При этом аргентинский портал новостей Infobae отмечает, что в начале апреля Ортега не пришел на похороны к своему близкому другу и соратнику Хусинто Суаресу. Это спровоцировало новую волну обсуждений о том, куда делся президент.

В социальных сетях есть несколько теорий об исчезновении Ортеги. Некоторые говорят, что он находится на карантине в своем бункере, другие пишут, что он болен или даже улетел на Кубу.

Дора Мария Тельес, которая работала в первом правительстве Ортеги, в разговоре с Reuters подчеркнула, что президент всегда бежал от проблем и его исчезновения стали уже традицией. До этого он пропал в 2014 году, и тогда многие решили, что он умер. Исчез Ортега и в 1998 году, когда приемная дочь обвинила его в сексуальных домогательствах.

Несмотря на отсутствие мер, общее число зараженных коронавирусом в Никарагуа составляет, по официальным данным, всего девять человек, один больной умер.

Зарубежные эксперты сомневаются в этих оценках, так как никарагуанские власти не указывали, сколько всего тестов они провели.
Новость
Почему столько людей верит в теории заговора?

Ортега начал политическую карьеру в 1962 году, когда стал членом прокоммунистической организации Сандинистский фронт национального освобождения, которая при помощи Кубы вела партизанскую войну с силами президента Анастасио Сомосы — представителя аристократического семейства, которое правило Никарагуа с 1936 года. После победы сандинистов в 1979 году Ортега возглавил коалиционное правительство. Он выступал против политики США и получал поддержку от СССР.

Президентом Ортега в первый раз стал в 1984 году. Спустя шесть лет он проиграл президентские выборы Виолете Чаморро. Вновь стал главой государства только в 2007 году. При нем страна вошла в Боливарианский альянс — объединение стран социалистической ориентации в Латинской Америке и Карибском бассейне. В 2008 году Никарагуа оказалась в числе немногих членов ООН, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

Справка
Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантинЗавершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:41 MSK, 14.04
 Президента Никарагуа больше месяца никто не видел, в стране нет никаких мер против коронавируса
В Украине задержали генерала СБУ по подозрению в шпионаже на Россию
Коронавирус COVID-19
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне COVID
Экономисты призвали бороться с кризисом раздачей денег населению
COVID-19 может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Эксперты рассказали, как защитить себя от вируса в транспорте
Владелица бара выдала зарплату сотрудникам частями интерьера
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Лучшие игры, чтобы скрасить карантин (10 вариантов) Время приключений!
Авто
Как поменялись законы в связи с пандемией коронавируса Уследить за изменениями в законодательстве сегодня непросто — каждый день принимают новые меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которые напрямую касаются автомобилистов. Авто Mail.ru подготовил подборку самых свежих нововведений.
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Борис Грачевский забрал жену и сына из роддома Счастливый папа устроил дома яркий праздник (фото)
Леди
Сколько зарабатывают Тимати, Баста и другие русские рэперы Рассказываем об основных заработках музыкантов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь