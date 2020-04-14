Президента Никарагуа больше месяца никто не видел, в стране нет никаких мер против коронавируса

12 марта лидеры стран Центральной Америки провели видеоконференцию на тему распространения коронавируса. Участие в ней принял и президент Никарагуа Даниэль Ортега. Но после этого 74-летний политик на публике не появлялся.
За это время во многих странах мира ввели жесткий карантин, но в Никарагуа все осталось по-прежнему.
Границы открыты, школы и университеты продолжают работать, а меры профилактики не проводятся.
Власти не запрещали и проведение массовых мероприятий. Недавно в столице страны Манагуа прошла масштабная ярмарка, а в провинциальном центре Матагальпе провели «Летний фестиваль». Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен рассказала CNN, что беспокоятся за жителей Никарагуа из-за того, что в стране не приняли правил социального дистанцирования и проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.
В Human Rights Watch действия властей назвали безрассудными. В организации отметили, что Ортега единственный латиноамериканский лидер, который ничего не сказал про пандемию. При этом власти страны не замалчивают информацию о коронавирусе.
Об эпидемии говорит жена лидера Никарагуа Росарио Мурильо, которая также занимает пост вице-президента. В своих обращениях она призывает жителей страны сохранять спокойствие и продолжать работать.
По поводу супруга Мурильо лишь говорит, что он продолжает активную работу. При этом аргентинский портал новостей Infobae отмечает, что в начале апреля Ортега не пришел на похороны к своему близкому другу и соратнику Хусинто Суаресу. Это спровоцировало новую волну обсуждений о том, куда делся президент.
В социальных сетях есть несколько теорий об исчезновении Ортеги. Некоторые говорят, что он находится на карантине в своем бункере, другие пишут, что он болен или даже улетел на Кубу.
Дора Мария Тельес, которая работала в первом правительстве Ортеги, в разговоре с Reuters подчеркнула, что президент всегда бежал от проблем и его исчезновения стали уже традицией. До этого он пропал в 2014 году, и тогда многие решили, что он умер. Исчез Ортега и в 1998 году, когда приемная дочь обвинила его в сексуальных домогательствах.
Несмотря на отсутствие мер, общее число зараженных коронавирусом в Никарагуа составляет, по официальным данным, всего девять человек, один больной умер.
Зарубежные эксперты сомневаются в этих оценках, так как никарагуанские власти не указывали, сколько всего тестов они провели.
Ортега начал политическую карьеру в 1962 году, когда стал членом прокоммунистической организации Сандинистский фронт национального освобождения, которая при помощи Кубы вела партизанскую войну с силами президента Анастасио Сомосы — представителя аристократического семейства, которое правило Никарагуа с 1936 года. После победы сандинистов в 1979 году Ортега возглавил коалиционное правительство. Он выступал против политики США и получал поддержку от СССР.
Президентом Ортега в первый раз стал в 1984 году. Спустя шесть лет он проиграл президентские выборы Виолете Чаморро. Вновь стал главой государства только в 2007 году. При нем страна вошла в Боливарианский альянс — объединение стран социалистической ориентации в Латинской Америке и Карибском бассейне. В 2008 году Никарагуа оказалась в числе немногих членов ООН, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии.