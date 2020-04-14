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20:16 (мск), источник: ТАСС

Помпео пригрозил привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации» о пандемии

Госсекретарь США также отметил, что «Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. США «в подходящее время» привлекут к ответу тех, кто не полностью предоставлял информацию о коронавирусе или распространял дезинформацию на этот счет. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американской радиостанции Good Morning Orlando, текст которого распространило во вторник американское внешнеполитическое ведомство.

Помпео был задан вопрос о том, намерены ли США «наказать» Китай за сокрытие информации о коронавирусе.

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«Президент Трамп говорил об этом, и я вполне уверен в том, что когда будет подходящее время, то те, кто действовал неправильно, или вводил в заблуждение, или не предоставлял должным образом информацию, а также те, кто участвовал в кампаниях дезинформации, будут привлечены к ответу», — заявил Помпео.

В интервью другой программе — The Morning News — текст которого также распространил Госдепартамент во вторник, Майкла Помпео спросили о том, несет ли, по его мнению, Китай ответственность за распространение коронавируса.

«Предстоит еще много работы для того, чтобы точно выяснить, что произошло, — ответил он. — Мы знаем, что источник этой пандемии был в Ухане, в Китае, и мы начали собирать факты. Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку».

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть «китайским вирусом».

В свою очередь МИД КНР регулярно осуждал любые попытки увязать название инфекции с Китаем.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 583,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 709 человек. Всего в мире с конца прошлого года коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли от последствий заболевания, вызываемых этой инфекцией.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 14.04
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