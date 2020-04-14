Помпео пригрозил привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации» о пандемии

Помпео был задан вопрос о том, намерены ли США «наказать» Китай за сокрытие информации о коронавирусе.
«Президент Трамп говорил об этом, и я вполне уверен в том, что когда будет подходящее время, то те, кто действовал неправильно, или вводил в заблуждение, или не предоставлял должным образом информацию, а также те, кто участвовал в кампаниях дезинформации, будут привлечены к ответу», — заявил Помпео.
В интервью другой программе — The Morning News — текст которого также распространил Госдепартамент во вторник, Майкла Помпео спросили о том, несет ли, по его мнению, Китай ответственность за распространение коронавируса.
«Предстоит еще много работы для того, чтобы точно выяснить, что произошло, — ответил он. — Мы знаем, что источник этой пандемии был в Ухане, в Китае, и мы начали собирать факты. Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку».
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал мнение, что коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть «китайским вирусом».
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 583,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 23 709 человек. Всего в мире с конца прошлого года коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли от последствий заболевания, вызываемых этой инфекцией.