22:27 (мск), источник: Lenta.Ru
Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд рассказал о том, что в
Принц прокомментировал вопрос ведущей о «довольно неприятном разводе» между странами.
Я бы не назвал это так. У нас бывают разногласия, как и в любой семье. Но их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода.
Министр также прокомментировал новое соглашение в формате ОПЕК+. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке вскоре стабилизируется.
Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Неясными пока остаются обязательства, которые возьмут на себя другие страны, в первую очередь США.