Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
22«Розовое суперлуние» 2020
22:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд рассказал о том, что в Эр-Рияде наладили отношения с Москвой, назвав их семейными. Об этом он заявил в прямом эфире Bloomberg TV.

Источник: AFP 2020

Принц прокомментировал вопрос ведущей о «довольно неприятном разводе» между странами.

Я бы не назвал это так. У нас бывают разногласия, как и в любой семье. Но их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода.
Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии

Министр также прокомментировал новое соглашение в формате ОПЕК+. По его мнению, ситуация на нефтяном рынке вскоре стабилизируется.

Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Неясными пока остаются обязательства, которые возьмут на себя другие страны, в первую очередь США.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Коронавирус COVID-19: главные события 14 апреля
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Экономисты призвали бороться с кризисом раздачей денег населению
Австралиец, потерявший работу из-за пандемии, стал миллионером
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне COVID
COVID-19 может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Здоровье
Что и как запасти, чтобы пережить эпидемию: советы американских спасателей Узнайте, что нужно купить, чтобы выжить в изоляции и снизить риск заражения коронавирусом.
Hi-Tech
Найден способ «входить во сны» Ученые научились во время сна улучшать состояние человека с помощью ароматов и звуков
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 357
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 258
С просторов сети 140
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 128
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Новости партнеров
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Популярные темы на «Детях»
Городские жительницы, расскажите ваши планы на будущее? 398
Зулейху первую серию обсудим или рано еще? 305
Двойка на дистанционном обучении 275
Когда? 230
Леди
В моду вошли платья-подушки (в самом прямом смысле слова) Пижама уже надоела: предлагаем примерить новый тренд из социальных сетей.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь