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21:59 (мск), источник: Интерфакс

В посольстве США уточнили число уехавших по обмену российских школьников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU — Американские власти работают над скорейшим возвращением на родину российских школьников, оставшихся в США в рамках программы обмена. Речь идет о 51 человеке, сообщили «Интерфаксу» во вторник в посольстве США в РФ.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:10 MSK, 14.04
Источник: РИА "Новости"

«Госдеп США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, в настоящее время находящиеся в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, чтобы они могли вернуться в свои страны, если они того пожелают. По состоянию на 6 апреля, 51 школьник из России остается в Соединенных Штатах в рамках программ, спонсируемых частным сектором», — сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

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«Мы понимаем, что некоторые из этих школьников выразили желание вернуться в Россию и (этот вопрос решается — ИФ) напрямую через спонсоров», — сказала она.

Она подчеркнула: «Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и не выдает гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки и не снабжает участников грантами, а также не покрывает дорожные затраты и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь».

Росс также сообщила, что американская дипмиссия проинформировала МИД РФ по этому вопросу.

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Источник:©Аргументы и факты
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