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02:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп приостановил финансирование ВОЗ

США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, ВОЗ своевременно не предоставила правдивую информацию мировой общественности.

Коронавирус COVID-19
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Выздоровело472 948 +24 293
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:31 MSK, 15.04
Источник: AP 2020
ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Я временно останавливаю финансирование организации, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса.
Дональд Трамп

Он отметил, что ВОЗ полагалась на информацию из Китая, из-за чего заболевших в мире увеличилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.

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Напомним, администрация США резко критиковала действия ВОЗ на фоне пандемии COVID-19. Президент США Дональд Трамп считает, что организация сосредоточилась на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов. Как сообщала газета The Washington Post, на этой неделе может объявить об ограничении американского финансирования ВОЗ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал несогласие с американскими официальными лицами, предъявляющими претензии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что поскольку США являются наиболее крупным донором ВОЗ, то в этой организации на ключевых постах работает много американцев. Сергей Лавров назвал сотрудников ВОЗ профессионалами.

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