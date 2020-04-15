Трамп приостановил финансирование ВОЗ

Он отметил, что ВОЗ полагалась на информацию из Китая, из-за чего заболевших в мире увеличилось в 20 раз больше человек, чем могло бы.
Напомним, администрация США резко критиковала действия ВОЗ на фоне пандемии COVID-19. Президент США Дональд Трамп считает, что организация сосредоточилась на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов. Как сообщала газета The Washington Post, на этой неделе может объявить об ограничении американского финансирования ВОЗ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал несогласие с американскими официальными лицами, предъявляющими претензии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что поскольку США являются наиболее крупным донором ВОЗ, то в этой организации на ключевых постах работает много американцев. Сергей Лавров назвал сотрудников ВОЗ профессионалами.