Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
13:24 (мск), источник: Ведомости

Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации

Обращение запланировано около 15.00 мск в начале совещания с правительством, пишут «РИА Новости».

Коронавирус COVID-19
13:44 (мск)Климат остается неделовым
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 996 681 +65 901
Скончалось127 590 +7 140
Выздоровело500 717 +38 656
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:15 MSK, 15.04
Источник: Reuters

Это уже четвертое обращение президента к нации за месяц. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. 2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. 8 апреля президент выступил перед селекторным совещанием с губернаторами. Президент заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб.

За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся, по данным на 15 апреля, выросло до 24 490 человек. Большинство заболевших в Москве — почти 15 000 человек. Всего выздоровевших 1986. Умерли 198.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
 Как банки отпускают россиян на кредитные каникулы
Доллар подорожал почти на рубль
Коронавирус COVID-19
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Ученые: держать социальную дистанцию придется до 2022 года
Врач назвал бесполезные антисептики
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Авто
Возить родственников на работу запрещено, а на дачу — можно Автор закона о штрафах за нарушения режима самоизоляции в Москве Кирилл Щитов объяснил Авто Mail.ru, как действовать водителям в спорных ситуациях, чтобы не «попасть» на 5000 рублей
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Двойка на дистанционном обучении 460
Пластика 237
Посоветуйте пожалуйста,меня опять накрывает 208
Звезды, которые отказались от успешных ролей 146
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь