Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

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Электронные пропуска для поездок в личном и общественном транспорте заработали в столице с 15 апреля. Утром
Целью пропускного режима он назвал обеспечение самоизоляции, которая «позволит выйти сначала на плато, потом — перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы».
Пока, по его мнению, оценивать действия московских властей рано:
Ну, конечно. Первое утро. Ну, естественно: гигантский город, это не может быть совсем гладко. И здесь мы все, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах.
Скопления пассажиров при входах в метро он назвал опасным и нежелательным явлением и заверил, что городская администрация старается это предотвратить.
Фотографии толп при входе в метро появились утром в среду в соцсетях. Мэр Сергей Собянин назвал это очень критичным в ситуации эпидемии.