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13:10 (мск), источник: Интерфакс

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Власти Москвы были вынуждены ввести пропуска на поездки по городу из-за недисциплинированности москвичей и гостей столицы, объяснил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:15 MSK, 15.04
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«Делать какие-то выводы и спешить с выводами на основе первого утра, того, как эти пропуска заработали, мы считаем неправильным. Возможны ли трудности? Да, возможны. Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», — добавил он.

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Если сидишь дома

Электронные пропуска для поездок в личном и общественном транспорте заработали в столице с 15 апреля. Утром из-за проверок автомобилей при въездах в город образовались пробки. Также на входах в метро образовались толпы пассажиров, которые ждали, пока у каждого проверят пропуск.

Пресс-секретарь напомнил, что система здравоохранения Москвы испытывает большую нагрузку и, чтобы снизить приток зараженных власти были вынуждены ограничить передвижение людей по городу и ввести пропуска, поскольку «москвичи и гости столицы в эти дни, не столько желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции».

Целью пропускного режима он назвал обеспечение самоизоляции, которая «позволит выйти сначала на плато, потом — перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы».

Пока, по его мнению, оценивать действия московских властей рано:

Ну, конечно. Первое утро. Ну, естественно: гигантский город, это не может быть совсем гладко. И здесь мы все, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы помочь работе этой системы. Это в наших общих интересах.

Скопления пассажиров при входах в метро он назвал опасным и нежелательным явлением и заверил, что городская администрация старается это предотвратить.

Фотографии толп при входе в метро появились утром в среду в соцсетях. Мэр Сергей Собянин назвал это очень критичным в ситуации эпидемии.

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Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
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