Путин выступает на совещании с членами правительства (видео)

Это уже четвертое видеообращение президента за месяц.
В первом обращении 25 марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля и предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии.
2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил апрель нерабочим месяцем и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом.
8 апреля президент выступил с обращением перед совещанием с губернаторами. В числе прочего, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 тысяч рублей.
За последние сутки в России выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом. Умерли 28 человек, больше всего смертей зарегистрировано в Москве (11) и Дагестане (3). Выздоровели 292 человека. На сегодняшний день в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом.