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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступает на совещании с членами правительства (видео)

О том, что президент России начнет встречу с министрами с видеообращения, ранее сообщили в Кремле.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
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Это уже четвертое видеообращение президента за месяц.

В первом обращении 25 марта Владимир Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля и предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии.

2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил апрель нерабочим месяцем и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом.

8 апреля президент выступил с обращением перед совещанием с губернаторами. В числе прочего, Путин заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 тысяч рублей.

За последние сутки в России выявлено 3388 случаев заражения коронавирусом. Умерли 28 человек, больше всего смертей зарегистрировано в Москве (11) и Дагестане (3). Выздоровели 292 человека. На сегодняшний день в стране подтверждено 24 490 случаев заражения коронавирусом.

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