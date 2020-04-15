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14:04 (мск), источник: Вести.Ru

Путин выступит в начале совещания с членами правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:25 MSK, 15.04
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Это Песков сказал, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей.

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Он отметил, что эта информация — из разряда «слышал звон, не знаю, где он».

При этом Песков напомнил, что меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством и обсуждаются различные варианты, передает ТАСС.

Совещание главы государства с правительством РФ пройдет в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено развитию радиоэлектронной промышленности России, также на нем будут обсуждаться текущие вопросы, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что правительство РФ вносит изменения в законодательство, которые призваны облегчить для экономики и бизнеса ситуацию из-за коронавируса.

Конкретные шаги поддержки 9 апреля перечислил глава кабмина Михаил Мишустин.

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