Путин выступит в начале совещания с членами правительства

Это Песков сказал, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей.
Он отметил, что эта информация — из разряда «слышал звон, не знаю, где он».
При этом Песков напомнил, что меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством и обсуждаются различные варианты, передает ТАСС.
Совещание главы государства с правительством РФ пройдет в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено развитию радиоэлектронной промышленности России, также на нем будут обсуждаться текущие вопросы, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что правительство РФ вносит изменения в законодательство, которые призваны облегчить для экономики и бизнеса ситуацию
Конкретные шаги поддержки 9 апреля перечислил глава кабмина Михаил Мишустин.