Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 15.04
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«Очевидно, что потребуются новые решения: как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения надо готовить уже сейчас», — подчеркнул президент.
В перечень наиболее пострадавших отраслей следует добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.
Предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат в апреле-мае.
Обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями ВЭБа.
Предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь по 12,1 тыс. руб. на сотрудника (единственное условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата).
Предусмотреть новый специальный кредитный продукт — льготные кредит бизнесу на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями.
Направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд руб.
Список системообразующих предприятий доработать, критерии должны быть понятны и прозрачны.
По каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки.
Направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.