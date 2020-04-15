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16:52 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам в апреле и мае

Президент Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
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Глава государства в ходе прямой трансляции перед совещанием с членами правительства заявил, что такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников. Направить такую заявку можно будет с 1 мая.

Он отметил, что в перечень самых пострадавших от коронавируса компаний малого и среднего бизнеса нужно включить непродовольственные магазины.

Президент уточнил, что финансовая поддержка для зарплат сотрудников малых и средних предприятий (МСП) за апрель поступит с 18 мая.

Единственное условие получение финансовой помощи для МСП — сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля, подчеркнул Путин. Он поручил правительству предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь от государства по 12,1 тыс. рублей на сотрудника.
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«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат или зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — сказал глава государства.

Он отметил, что это позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов.

Президент попросил доработать список системообразующих предприятий на основе «внятных, четких, объективных критериев». «В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», — подчеркнул он. По его словам, в список вошли более 1 тыс. предприятий.

Предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам.
Владимир Путин
Президент РФ

Эта мера позволит поддержать не только системообразующие предприятия, но и их партнеров, указал президент. «Мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — сказал он.

Ранее в среду в пресс-службе Кремля рассказали, что президент Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что глава государства выступит с обращением в начале совещания с членами правительства.

Путин поручил расширить зарплатные кредиты
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17:08 (мск)© Ньюстюб
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