Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам в апреле и мае

Глава государства в ходе прямой трансляции перед совещанием с членами правительства заявил, что такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников. Направить такую заявку можно будет с 1 мая.
Он отметил, что в перечень самых пострадавших от коронавируса компаний малого и среднего бизнеса нужно включить непродовольственные магазины.
Президент уточнил, что финансовая поддержка для зарплат сотрудников малых и средних предприятий (МСП) за апрель поступит с 18 мая.
«Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов — шесть месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат или зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка», — сказал глава государства.
Он отметил, что это позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов.
Президент попросил доработать список системообразующих предприятий на основе «внятных, четких, объективных критериев». «В нем должны быть предприятия, исключительно важные для всей национальной экономики», — подчеркнул он. По его словам, в список вошли более 1 тыс. предприятий.
Предлагаю предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам.
Эта мера позволит поддержать не только системообразующие предприятия, но и их партнеров, указал президент. «Мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — сказал он.
Ранее в среду в