Обмен пленными меду ДНР и Киевом запланирован на 16 апреля

Накануне детали будущего обмена были согласованы гуманитарной подгруппой трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.
«Обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться завтра, 16 апреля. Процедура пройдет по формуле “8 на 10”», — заявила госпожа Морозова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
В марте власти непризнанных республик Донбасса опубликовали поименные списки пленных, которых они были готовы передать украинским властям в обмен на своих удерживаемых лиц. Сообщалось, что обмен должен состояться до Пасхи.
Ранее «Ъ» выяснил, что и российские, и украинские дипломаты недовольны работой ТКГ по Донбассу и хотят ее изменить. В частности, речь шла о фиксации всех решений группы на бумаге и последующей публикации их на сайте.