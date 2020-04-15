Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Обмен пленными меду ДНР и Киевом запланирован на 16 апреля

Обмен пленными между Донецком и Киевом состоится 16 апреля по формуле «8 на 10», заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Источник: Reuters

Накануне детали будущего обмена были согласованы гуманитарной подгруппой трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

«Обмен пленными между ДНР и Киевом должен состояться завтра, 16 апреля. Процедура пройдет по формуле “8 на 10”», — заявила госпожа Морозова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В марте власти непризнанных республик Донбасса опубликовали поименные списки пленных, которых они были готовы передать украинским властям в обмен на своих удерживаемых лиц. Сообщалось, что обмен должен состояться до Пасхи.

Ранее «Ъ» выяснил, что и российские, и украинские дипломаты недовольны работой ТКГ по Донбассу и хотят ее изменить. В частности, речь шла о фиксации всех решений группы на бумаге и последующей публикации их на сайте.

 Голод и массовые волнения. О чём предупреждали Собянина?
Только одна страна прошла пик заболеваемости коронавирусом
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Путин распорядился выделить деньги на зарплату сотрудникам
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Республика Алтай осталась последним регионом без коронавируса
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
Здоровье
Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей Чрезмерная тревожность опасна так же, как и бесстрашие.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 361
Что делать будем? 188
С просторов сети 141
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 132
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Коронавирус пришел за Винокуром
Gnezdo.ru
Помните ее в "Ералаше"? Вот какая она сейчас
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь