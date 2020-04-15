Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
18Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения
31Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
22:19 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России, властям страны предстоит подготовить ответ на такой вызов. Об этом заявил в среду председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 023 663 +44 894
Скончалось132 276 +7 080
Выздоровело507 330 +36 583
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:24 MSK, 15.04
Источник: AP 2020

«Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть, просто ничего нет», — сказал Медведев. Он отметил, что с этим столкнулась не только Россия, причем все государства «готовят свой ответ».

«И нам этот ответ необходимо будет обязательно дать», — добавил зампред Совбеза, отметив, что этот ответ «уже частично реализован» решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным. «Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — заключил Медведев.

Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.

Поддержка экономики

Медведев заявил, что государству предстоит принимать новые дополнительные меры по поддержке экономики РФ в условиях пандемии коронавируса, важно сделать это своевременно.

Он отметил, что нынешние меры господдержки — «это только начало работы». «Это, очевидно, не последние меры, которые нам придется обсуждать, а государству по ним принимать решения. Будем смотреть на ситуацию в динамике. Но самое главное — не упустить время для принятия таких решений, потому что оживлять что-то гораздо труднее, чем помочь тому или иному делу, пока оно еще теплится, пока еще предприятие работает», — заявил Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что ситуация в различных секторах экономики очень разная, «малый бизнес пострадал везде, системообразующие компании — в разных ситуациях, но в целом выход из этой эпидемии будет происходить, вполне вероятно, в разном скоростном режиме».

«Мы все задается вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог. Но мы должны сделать все, чтобы те решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, в настоящий момент находящихся в очень сложных условиях», — указал Медведев.

Роль партии

Говоря о вкладе «Единой России» в эту работу, председатель партии заверил, что единороссы будут отслеживать ситуацию. «А по итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя президента», — добавил он.

Медведев попросил секретаря генсовета партии Андрея Турчака подготовить обзор предложений, озвученных на встрече с представителями бизнеса, «чтобы и этими размышлениями, и уже принятыми решениями и предложениями обладали все коллеги [по партии] в регионах, потому что там значительная часть работы и ведется». Турчак ответил, что единороссы в настоящее время собирают лучшие региональные практики, чтобы обобщить их, представить Медведеву и направить в правительство.

Обращаясь к руководителю фракции единороссов в Госдуме Сергею Неверову, Медведев сказал, что все эти упомянутые предложения с некоторыми дополнениями, которые будут сформулированы на партийном уровне, будут переданы в нижнюю палату парламента для принятия необходимых решений. Неверов ответил, что депутаты «готовы к оперативной работе».

 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Коронавирус COVID-19: главные события 15 апреля
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом
Россияне запаслись наличными перед кризисом
Центробак выступил за рост числа операций по картам без PIN-кода
Футболисты сборной России рассказали о драке на Евро-2016
Здоровье
Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей Чрезмерная тревожность опасна так же, как и бесстрашие.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Авто
Мир на карантине: рассказы водителей из разных стран Авто Mail.ru связался с автомобилистами, живущими в разных уголках нашей планеты, и узнал, как им живется во время пандемии COVID-19
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Новости партнеров
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Сын Понаровской протянет еще недели три
Популярные темы на «Детях»
Пластика 276
Самые ужасные платья 211
Сценарий 166
Звезды, которые отказались от успешных ролей 159
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Стало известно, когда россияне выйдут из карантина и начнут путешествовать
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лолита попала в психбольницу
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь