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21:13 (мск), источник: ТАСС

Медведев рассчитывает, что суды будут признавать пандемию в качестве форс-мажора

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассчитывает, что в судебной практике пандемия коронавируса в РФ будет признаваться в качестве обстоятельства непреодолимой силы. Такое мнение он высказал на онлайн-совещании с представителями бизнеса по оказанию помощи гражданам в связи с эпидемией COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:14 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

«Слушайте, я правовыми вопросами всю жизнь занимаюсь. Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то, и другое», — сказал Медведев. Он отметил, что понятием «обстоятельства непреодолимой силы» внутри страны прежде в судах почти никогда не пользовались, «хотя что такое форс-мажор знают все».

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«Во всех контрактах эти обстоятельства перечислены. Де-факто такого экономического значения они почти никогда не получали, особенно внутри страны. Когда международные контракты, внешнеторговые контракты [заключаются], там это часто используется», — заметил председатель «Единой России».

Он добавил, что считает необходимым провести консультации по этому вопросу. «Здесь я уже и как заместитель председателя Совета Безопасности хотел бы посмотреть юридическую практику. В том числе и судебную по применению обстоятельств непреодолимой силы», — сказал Медведев.

Он рассчитывает, что по этим вопросам подключится и Торгово-промышленная палата, потому что «в ряде случаев придется идти через суд». По его оценке, формирующаяся судебная практика должна быть благоприятной для представителей бизнеса, «чтобы не было отказов, что нет, это не непреодолимая сила».

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