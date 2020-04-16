РФ испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата, заявили в США

«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — говорится в заявлении командования.
«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
В сообщении отмечается, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации», союзников и интересов США от враждебных действий в космосе.
Реймонд добавил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.
В СССР в 1980-х годах на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа «Истребитель спутников»). Комплекс включал ракету-носитель «Циклон-2» с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.
В сентябре 1985 года США с помощью высокомобильной противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный астрофизический спутник Solwind. В феврале 2008 года американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был успешно уничтожен военный спутник USA-193.
В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2000 обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.
В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.