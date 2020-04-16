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03:47 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что США прошли пик заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. США прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 060 927 +81 450
Скончалось134 354 +7 815
Выздоровело511 356 +25 682
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:14 MSK, 16.04
Источник: Reuters

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев», — сказал он.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Президент не исключил, что некоторые американские штаты могут «открыться» после карантина еще до 1 мая. Он добавил, что Белый дом в четверг огласит рекомендации по отмене связанных с коронавирусом ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.

США лидируют как по числу заболевших COVID-19, так и по числу умерших от этой инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число умерших в США пациентов с коронавирусом превысило 27 тысяч. Всего в настоящее время в Соединенных Штатах подтверждено 614 482 случая COVID-19.

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15 апреля© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:14 MSK, 16.04
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