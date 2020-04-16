Трамп заявил, что США прошли пик заражения коронавирусом

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют, что мы в масштабах страны миновали пик новых случаев», — сказал он.
Президент не исключил, что некоторые американские штаты могут «открыться» после карантина еще до 1 мая. Он добавил, что Белый дом в четверг огласит рекомендации по отмене связанных с коронавирусом ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались.
США лидируют как по числу заболевших COVID-19, так и по числу умерших от этой инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число умерших в США пациентов с коронавирусом превысило 27 тысяч. Всего в настоящее время в Соединенных Штатах подтверждено 614 482 случая COVID-19.