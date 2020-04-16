03:21 (мск), источник: Интерфакс
Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — России,
«Я думаю, что России понадобятся ИВЛ — у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем», — сказал он, напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ.
Он отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.
В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом и 198 смертей зараженных пациентов. США остаются лидером по количеству заболевших: более 610 тысяч.