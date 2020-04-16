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03:21 (мск), источник: Интерфакс

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — России, по-видимому, из-за коронавируса понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и США при необходимости окажут ей помощь с этим, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

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Выздоровело511 019 +36 758
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:04 MSK, 16.04
Источник: AP 2020

«Я думаю, что России понадобятся ИВЛ — у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем», — сказал он, напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ.

Он отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся в ИВЛ странам.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом и 198 смертей зараженных пациентов. США остаются лидером по количеству заболевших: более 610 тысяч.

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