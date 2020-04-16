США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием

«США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии», — утверждается в документе.
При этом в госдепартаменте подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов 2019 году.
«Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
В докладе также выражается обеспокоенность тем, что Москва, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года.
При этом США не обвиняют Россию в нарушении соглашения.
По мнению госдепартамента, Москва должна уведомлять о подобных экспериментах, чтобы Вашингтон мог в связи с протоколом к договору провести верификацию испытаний.
Российская сторона пока не прокомментировала этот доклад.
Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанный в июле 1974 года, ограничивает порог мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Обмен информацией между Россией и США в рамках этого договора осуществляется путем передачи уведомлений.