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08:32 (мск), источник: РИА Новости

США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Россия могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием, об этом говорится в ежегодном докладе госдепартамента, переданном в конгресс.

Источник: Reuters

«США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии», — утверждается в документе.

При этом в госдепартаменте подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов 2019 году.

«Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

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В докладе также выражается обеспокоенность тем, что Москва, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года.

При этом США не обвиняют Россию в нарушении соглашения.

По мнению госдепартамента, Москва должна уведомлять о подобных экспериментах, чтобы Вашингтон мог в связи с протоколом к договору провести верификацию испытаний.

Российская сторона пока не прокомментировала этот доклад.

Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, подписанный в июле 1974 года, ограничивает порог мощности подземных ядерных испытаний, а также предусматривает систему взаимного контроля за соблюдением соглашения. Обмен информацией между Россией и США в рамках этого договора осуществляется путем передачи уведомлений.

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