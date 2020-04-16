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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Свердловская область ввела карантин для приехавших из Москвы и Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому все прибывающие в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны будут находиться на двухнедельном карантине.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:03 MSK, 16.04
Источник: РИА Новости
Что полезно знать
Если сидишь дома

На 15 апреля в регионе в общей сложности зафиксированы 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Выздоровели и выписаны в общей сложности 44 пациента.

«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии на горячую линию», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что внесенные изменения обусловлены тем, что некоторые люди, возвращающиеся на Урал из столицы, где распространение коронавируса наиболее остро, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми.

В регионе до 20 апреля действует режим самоизоляции для предотвращения распространения нового коронавируса: жителям разрешено выходить из домов лишь в магазин, аптеку, выносить мусор и выгулять питомца. Закрыты все торговые центры, до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, на базах отдыха, в круглогодичных лагерях и курортных гостиницах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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