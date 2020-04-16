Свердловская область ввела карантин для приехавших из Москвы и Петербурга

На 15 апреля в регионе в общей сложности зафиксированы 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние семи пациентов врачи оценивают как тяжелое, девять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. Выздоровели и выписаны в общей сложности 44 пациента.
«Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым люди, приезжающие в Свердловскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы. Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии на горячую линию», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он пояснил, что внесенные изменения обусловлены тем, что некоторые люди, возвращающиеся на Урал из столицы, где распространение коронавируса наиболее остро, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми.
В регионе до 20 апреля действует режим самоизоляции для предотвращения распространения нового коронавируса: жителям разрешено выходить из домов лишь в магазин, аптеку, выносить мусор и выгулять питомца. Закрыты все торговые центры, до 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, на базах отдыха, в круглогодичных лагерях и курортных гостиницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.