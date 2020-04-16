10:06 (мск), источник: Коммерсантъ
В Донбассе состоялся обмен пленными между ДНР и Украиной
В Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной.
Изначально ДНР сообщила, что обмен проходил по формуле «9 украинцев на 11 жителей ДНР», об этом говорилось на сайте омбудсмена республики. Однако один человек отказался возвращаться в ДНР, поэтому условия были скорректированы.
«Только что завершился процесс обмена удерживаемыми лицами между Донецкой Народной Республикой и государством Украина. Домой вернулись 10 человек, один отказался перемещаться на территорию ДНР», — сообщается на сайте уполномоченного. Освобожденным жителям оказывают медпомощь, их обеспечат питанием и материальной помощью.
Офис президента Украины Владимира Зеленского при этом заявил, что «Украина возвращает 19 граждан». «Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении офиса президента в
В районе контрольного пункта «Майорск» на окраине Горловки работают наблюдатели ОБСЕ, сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена ДНР.