Россия воспользуется при необходимости предложением Трампа о поставке ИВЛ

Трамп в среду на
«Очень позитивно, и, собственно, об этой готовности американский президент говорил в ходе недавнего телефонного разговора», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как смотрят в Кремле на предложение Трампа.
Он пояснил, что до этого у США «был период, когда они только раскручивали масштабное производство» ИВЛ, и их промышленность не набрала необходимые обороты в этой сфере — помощь Россией была оказана именно в тот момент.
«Сейчас же американская промышленность постепенно набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора. И при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — сказал Песков.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин считает, что угроза пандемии коронавируса — это как раз то самое время, когда нужно помогать друг другу, использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить здоровье своих граждан.