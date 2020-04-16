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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Россия воспользуется при необходимости предложением Трампа о поставке ИВЛ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа поставить России медоборудование, в том числе аппараты ИВЛ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:42 MSK, 16.04
Источник: РИА Новости

Трамп в среду на пресс-конференции в Белом доме заявил, что США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), когда наладят собственное производство в связи с коронавирусом. Ранее Россия сама направила в США груз медицинских принадлежностей, включающий аппараты ИВЛ.

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«Очень позитивно, и, собственно, об этой готовности американский президент говорил в ходе недавнего телефонного разговора», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как смотрят в Кремле на предложение Трампа.

Он пояснил, что до этого у США «был период, когда они только раскручивали масштабное производство» ИВЛ, и их промышленность не набрала необходимые обороты в этой сфере — помощь Россией была оказана именно в тот момент.

«Сейчас же американская промышленность постепенно набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора. И при необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», — сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин считает, что угроза пандемии коронавируса — это как раз то самое время, когда нужно помогать друг другу, использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить здоровье своих граждан.

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