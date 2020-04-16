Песков счел «весьма эмоциональным» ответ Кадырова «Новой газете»

«Мы ознакомились. Оно (заявление) весьма эмоционально. Но сейчас и ситуация весьма эмоциональная», — сказал Песков.
«Глава региона сам выбирает практику (того или иного обращения). Ничего запрещенного или противозаконного в этом нет», — отметил
На вопрос, требуется ли публичный ответ Кадырову, Песков сказал: «Нет, не считаем необходимым».
В воскресенье «Новая газета» написала, что связалась с некоторыми участниками массовых похорон в селе Новые Атаги в начале апреля, и они сообщили, что их не тестировали на коронавирус, только предписали соблюдать самоизоляцию. Издание также утверждало, что в нескольких районах Чечни закрыты на карантин больницы, а медикам не хватает масок и средств индивидуальной защиты.
В редакции «Новой газеты» сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты». «Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале “Смерть от коронавируса — меньшее зло” от 12 апреля “недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности”. При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс», — заявили в «Новой».
Отмечалось, что Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. «Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе “чушью”, а также публично угрожал Милашиной», — говорится в сообщении «Новой газеты».
Позже главный редактор издания Дмитрий Муратов сообщил, что «Новая газета» выполнила требование Роскомнадзора об ограничении доступа к материалу и после получения разъяснений от Генпрокуратуры не исключает обжалования требования о блокировке.