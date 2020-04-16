Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

«В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли. За жилищным кредитом по сниженной ставке можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Ставка выше 6,5% годовых, будет субсидироваться за счет государства.
Отмечается, что действующая средняя ставка по ипотеке в 9% в текущих условиях непосильна для большинства граждан. Рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом, отметил президент.
Напомним, стремясь решить проблему с падающим спросом на первичное жилье, московские девелоперы стараются ограничить объем предложения. В феврале они вывели на рынок почти в два раза меньше новых проектов, чем год назад. Но справиться с падением рынка им пока не удается.