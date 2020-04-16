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17:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент. На новую программу будет выделено около 6 млрд руб. в 2020 году.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:36 MSK, 16.04
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«В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. — в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли. За жилищным кредитом по сниженной ставке можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Ставка выше 6,5% годовых, будет субсидироваться за счет государства.

Отмечается, что действующая средняя ставка по ипотеке в 9% в текущих условиях непосильна для большинства граждан. Рост ипотеки в первом квартале текущего года сейчас сменился спадом, отметил президент.

Напомним, стремясь решить проблему с падающим спросом на первичное жилье, московские девелоперы стараются ограничить объем предложения. В феврале они вывели на рынок почти в два раза меньше новых проектов, чем год назад. Но справиться с падением рынка им пока не удается.

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