Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений в замалчивании Китаем эпидемии

«С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — говорится в сообщении.
Стороны договорились укреплять сотрудничество, в частности, по линии обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. Взаимная поддержка в борьбе с глобальной угрозой — еще одно убедительное свидетельство особого характера
Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, РФ и Китай смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.
Ранее бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии. С аналогичными обвинениями выступил шеф Пентагона Марк Эспер.
Распространение коронавируса по всему миру началось со вспышки заболеваемости в китайском городе Ухань в