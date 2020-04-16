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19:46 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений в замалчивании Китаем эпидемии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля.

Коронавирус COVID-19
20:07 (мск)В РФ не осталось регионов без коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 090 110 +81 260
Скончалось139 469 +10 424
Выздоровело528 746 +26 357
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04
Источник: AP 2020

«С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции», — говорится в сообщении.

Стороны договорились укреплять сотрудничество, в частности, по линии обмена специалистами, поставок медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты. Взаимная поддержка в борьбе с глобальной угрозой — еще одно убедительное свидетельство особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства, заявили в Кремле.

Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, РФ и Китай смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы.

Ранее бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии. С аналогичными обвинениями выступил шеф Пентагона Марк Эспер.

Распространение коронавируса по всему миру началось со вспышки заболеваемости в китайском городе Ухань в ноябре-декабре 2019 года.

Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04
Коронавирус COVID-19
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