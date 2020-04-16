В России разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

В частности, Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор.
Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай.
Ранее стало известно, что в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В национальных институтах здравоохранения сообщали, что в лабораторных условиях лекарство продемонстрировало «многообещающие результаты».
По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.
Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски.