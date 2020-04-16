Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
21:14 (мск), источник: РИА Новости

В России разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Правительство разрешило использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Коронавирус COVID-19
21:32 (мск)Генпрокуратура потребовала удалить данные о несуществующем коронавирусе
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 113 226 +89 563
Скончалось140 371 +8 095
Выздоровело537 475 +30 145
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:26 MSK, 16.04
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

В частности, Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор.

Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Ранее стало известно, что в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В национальных институтах здравоохранения сообщали, что в лабораторных условиях лекарство продемонстрировало «многообещающие результаты».

По последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом, более 2300 пациентов вылечились, 232 человека умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности, не выходить из дома без серьезной необходимости, держать дистанцию в общественных местах и носить маски.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Семь одежек и все проспиртовать. Врачи в Улан-Удэ показали, как снимать противочумный костюм
Во время загрузки произошла ошибка.
15:39 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
 На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о 'странностях' болезни
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
В РФ не осталось регионов без коронавируса
Путин объявил о переносе парада Победы
Невидимый COVID: бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше
Путин объявил о переносе парада Победы
«Невидимый COVID»: бессимптомных больных оказалось больше
В РФ не осталось регионов без коронавируса
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
«Корона» слетела. Почему россияне не соблюдают карантин
В Британии полицейский щенок заснул во время собственной присяги
Здоровье
Обнаружен еще один симптом коронавируса Чаще всего он проявляется у детей.
Hi-Tech
На Марсе нашли «дракона» (фото) Четвертая планета не перестает удивлять
Авто
Как ездить на карантине, чтобы ничего не нарушить С каждым днем новых правил для водителей становится все больше. Разобраться во всех нововведениях непросто. Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы автомобилистов о передвижении во время карантина
Кино
Хаматову удивила критика за роль Зулейхи Актриса рассказала о нападках в свою сторону из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Новости партнеров
Лолита попала в психбольницу
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Сын Понаровской протянет еще недели три
Gnezdo.ru
Помните ее в "Ералаше"? Вот какая она сейчас
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Дочь Пугачевой получит роскошную квартиру Моисеева
Леди
Екатерина Варнава призналась, что поправилась на 10 килограммов В разговоре с Ольгой Бузовой звезда рассказала, из-за чего набрала вес.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь