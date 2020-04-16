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21:52 (мск), источник: РИА Новости

Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году

ООН, 16 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш допускает, что в условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.

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Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 113 226 +89 563
Скончалось140 371 +8 095
Выздоровело537 475 +30 145
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:26 MSK, 16.04
Источник: РИА Новости

В четверг генеральный секретарь представил доклад о рисках, с которыми сталкиваются дети в нынешних условиях.

«В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей», — сказал Гутерреш в своем видеообращении.

Он призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей.

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Если сидишь дома

Генсек отметил, что почти все учащиеся сейчас не посещают школы. «Некоторые школы предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем. Дети в странах с медленным и дорогим интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении», — отметил Гутерреш.

По его словам, 310 миллионов школьников, что составляет почти половину от общего числа детей в мире, рассчитывают на школу как на постоянный источник ежедневного питания. При этом он добавил, что еще до пандемии коронавируса мир столкнулся с недопустимыми показателями недоедания и задержки роста у детей.

Как указал Гутерреш, дети, находящиеся вне школ, все чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилия.

«Существует также опасность того, что девочки бросят школу, что приведет к росту случаев беременности среди подростков», — отметил он. «Мы не должны игнорировать растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете. Соцсети несут особую ответственность за защиту уязвимых», — указал генсек.

Касаясь ситуации со здравоохранением, Гутерреш подчеркнул, что пандемия затронула программы вакцинации. «Кампании вакцинации против полиомиелита были приостановлены. Кампании по вакцинации от кори прекратили действовать как минимум в 23 странах. А поскольку службы здравоохранения перегружены, у заболевших детей остается все меньше доступа к лечению», — указал генсек ООН.

По его словам, лидеры должны сделать все возможное, чтобы смягчить воздействие пандемии. «В докладе содержится призыв к правительствам и донорам уделять приоритетное внимание образованию для всех детей. Документ рекомендует оказывать экономическую помощь, включая денежные переводы семьям с низким доходом, а также минимизировать сбои оказании социальных и медицинских услуг детям», — подчеркнул Гутерреш.

«Мы также должны уделять приоритетное внимание наиболее уязвимым группам — детям в конфликтных ситуациях, детям-беженцам и перемещенным лицам, детям с ограниченными возможностями», — заключил он.

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