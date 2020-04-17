01:40 (мск), источник: РИА Новости
Правительство установило, кто может пересекать границу во время пандемии
МОСКВА — РИА Новости.
Документ, опубликованный на портале правовой информации, стал дополнением к распоряжению правительства о временном ограничении движения через железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницы, а также через сухопутный участок
В изначальном документе ограничения не распространялись на дипломатов, транзитных пассажиров, следующих в Калининград, россиян, отбывающих за рубеж на похороны родственников. Кроме того, при предоставлении необходимой информации российскую границу могли пересекать граждане, постоянно проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Новое распоряжение добавило в этот список военнослужащих и гражданский персонал российских баз, дислоцированных за рубежом, работников атомной отрасли, задействованных в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств. Ограничения не будут распространяться и на граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных достигло двух миллионов, более 130 тысяч человек скончались.
В России выявили около 28 тысяч заболевших COVID-19, свыше 2300 пациентов излечились, 232 скончались.
Власти призвали соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию и носить маски.
Кроме того, правительство разработало несколько пакетов экономических мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также простых россиян.