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01:40 (мск), источник: РИА Новости

Правительство установило, кто может пересекать границу во время пандемии

МОСКВА — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список россиян, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 138 763 +88 875
Скончалось142 735 +9 163
Выздоровело540 684 +30 198
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

Документ, опубликованный на портале правовой информации, стал дополнением к распоряжению правительства о временном ограничении движения через железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницы, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

В изначальном документе ограничения не распространялись на дипломатов, транзитных пассажиров, следующих в Калининград, россиян, отбывающих за рубеж на похороны родственников. Кроме того, при предоставлении необходимой информации российскую границу могли пересекать граждане, постоянно проживающие на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Новое распоряжение добавило в этот список военнослужащих и гражданский персонал российских баз, дислоцированных за рубежом, работников атомной отрасли, задействованных в строительстве ядерных объектов на территории иностранных государств. Ограничения не будут распространяться и на граждан, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в иностранных портах.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных достигло двух миллионов, более 130 тысяч человек скончались.

В России выявили около 28 тысяч заболевших COVID-19, свыше 2300 пациентов излечились, 232 скончались.

Власти призвали соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать дистанцию и носить маски.

Кроме того, правительство разработало несколько пакетов экономических мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также простых россиян.

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