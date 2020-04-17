Мединского исключили из совета Фонда кино

Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.
Председателем попечительского совета был назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его заместителем — министр культуры Ольга Любимова. Также в состав включен министр связи Максут Шадаев. Количество членов совета Фонда кино сократилось с 21 до 15.
Напомним, в августе 2018 года было опубликовано постановление правительства о новой редакции устава Фонда кино. Раньше высшим органом управления был попечительский совет, назначаемый правительством. По новому уставу функции попечительского совета урезаны до надзорных. Высшим органом стал новый совет фонда. Он назначается правительством по представлению Минкульта на три года из чиновников, творческих союзов, телеканалов и кинокомпаний. Совет утверждает фильмы, которые получают деньги фонда. В 2019 году фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб.
Перед Фондом кино также была поставлена задача развития кинотеатров в малых российских городах. Господин Мединский заявлял, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.