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03:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Коронавирус приостановил работу над законопроектом о домашнем насилии

Совет федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

«В любом случае, как только пройдет этот период, тема никуда не ушла, никуда не исчезла, мы будем продолжать работать над ней, — цитирует ТАСС госпожу Матвиенко.— Точки зрения разные: есть самые радикальные как с одной, так и с другой стороны, есть умеренные. Мы хотим все-таки найти согласие в обществе, договориться, принять те меры, которые бы позволили изжить нам это позорное явление».

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Член рабочей группы при Совфеде юрист Мари Давтян, один из авторов законопроекта, который разрабатывался в Госдуме с 2016 года, сообщила «Ъ», что заседаний рабгруппы по проекту не было с начала года: «Мы все ждали, что нас соберут хотя бы с января». По ее словам, членам рабочей группы не сообщали о приостановке работы.

Ранее сообщалось, что «после январских праздников» члены рабочей группы должны начать работу по предложенным поправкам законопроекта, первую версию которого опубликовали 29 ноября 2019 года. Отметим, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия разрабатывается в России уже более пяти лет, он был внесен в Госдуму в 2016 году, однако затем направлен на доработку. С 2019 года проектом занимается рабочая группа в Совете федерации.

После появления версии Совфеда юристы и правозащитники жаловались, что определение семейно-бытового насилия в проекте не подразумевает признаков уголовного преступления или административного правонарушения, исчезло понятие преследования.
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Вице-спикер Совета федерации и глава рабочей группы по разработке закона Галина Карелова неоднократно отмечала, что документ был опубликован, чтобы собрать отзывы и отправиться на доработку. Отметим, что в декабре Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24» высказала мнение, что «и в Уголовном, и в Административном кодексе достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления».

2 февраля «Ъ» сообщал об обращении девяти российских общественных организаций, работающих с жертвами домашнего насилия, которые попросили правительство РФ и глав регионов принять срочные меры для обеспечения защиты и помощи пострадавшим в условиях карантина. Эксперты отмечали, что режим самоизоляции «запер миллионы семей на одной территории в режиме 24/7», и прогнозируют в России всплеск домашнего насилия, аналогичный уже зафиксированному в Китае и ряде европейских стран.

Валерия Мишина

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