03:17 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирус приостановил работу над законопроектом о домашнем насилии
Совет федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике
«В любом случае, как только пройдет этот период, тема никуда не ушла, никуда не исчезла, мы будем продолжать работать над ней, — цитирует ТАСС госпожу Матвиенко.— Точки зрения разные: есть самые радикальные как с одной, так и с другой стороны, есть умеренные. Мы хотим
Член рабочей группы при Совфеде юрист Мари Давтян, один из авторов законопроекта, который разрабатывался в Госдуме с 2016 года, сообщила «Ъ», что заседаний рабгруппы по проекту не было с начала года: «Мы все ждали, что нас соберут хотя бы с января». По ее словам, членам рабочей группы не сообщали о приостановке работы.
Ранее сообщалось, что «после январских праздников» члены рабочей группы должны начать работу по предложенным поправкам законопроекта, первую версию которого опубликовали 29 ноября 2019 года. Отметим, что законопроект о профилактике
2 февраля «Ъ» сообщал об обращении девяти российских общественных организаций, работающих с жертвами домашнего насилия, которые попросили правительство РФ и глав регионов принять срочные меры для обеспечения защиты и помощи пострадавшим в условиях карантина. Эксперты отмечали, что режим самоизоляции «запер миллионы семей на одной территории в режиме 24/7», и прогнозируют в России всплеск домашнего насилия, аналогичный уже зафиксированному в Китае и ряде европейских стран.
Валерия Мишина