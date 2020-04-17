Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. «Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать — Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — подчеркнул президент.
«Как я уже говорил в течение некоторого времени, прекращение работы [предприятий] на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно», — убежден он.
«Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум», — считает американский президент.
Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. «Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия», — отметил он.
Президент пояснил, что план администрации включает три фазы на пути к «восстановлению <…> экономической жизни» США. «Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.
По его словам, губернаторы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения. «Они [штаты] очень разные. Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро», — сказал Трамп.
«Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил президент США. При этом он подчеркнул, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан
Американский лидер также выразил уверенность в том, что нынешние рекомендации позволят властям США справиться и с еще одной возможной вспышкой коронавируса — осенью. «Если вирус вернется осенью, как может произойти, по мнению некоторых ученых, то эти рекомендации гарантируют, что наша страна функционирует, что мы сможем быстро вновь погасить [новую вспышку заболевания]», — сказал Трамп.
По словам Трампа, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней на 30% территории США.
«Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, — сказал он. — На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев».
«Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения, — отметил Трамп. — Рост смертности затронул многие страны, которым мы помогаем. В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы отправили тысячи и тысячи аппаратов в штаты».
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.