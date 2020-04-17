Медведев объяснил жесткие меры по самоизоляции из-за коронавируса

«Изоляция необходима. Это понимают все. Даже те страны, которые вначале легкомысленно к этому относились, говорили, что все у нас будет нормально, мы люди цивилизованные, у нас хорошее общество, все всё понимают. Я имею в виду европейские страны и ряд других государств, в которых сейчас пандемия носит угрожающий характер», — пояснил он.
Он также поддержал действия московских властей по борьбе с коронавирусом. Медведев отметил, что Москва,
По словам Медведева, меры против распространения заболевания должны соответствовать той ситуации, в которой находится страна, борющаяся с пандемией. Разные государства принимают разные решения, и не факт,
Он подчеркнул, что «мы должны быть в этом смысле исключительно внимательными».
«Если вы обратили внимание, то и наши меры становятся жестче. Почему? Были приняты определенные решения, президент озвучил общий подход, он абсолютно справедлив для такой огромной страны, как Россия», — считает Медведев.
По последним данным, в России выявили более 32 тысяч больных COVID-19, 273 пациента умерли от заболевания, более двух с половиной тысяч выздоровели. Проведено более 1,7 миллиона тестов.
Самая сложная обстановка с коронавирусом в Москве, Московской области и