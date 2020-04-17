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14:53 (мск), источник: РИА Новости

Медведев объяснил жесткие меры по самоизоляции из-за коронавируса

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Для такой огромной страны, как Россия, в условиях пандемии коронавируса необходимы жесткие меры по изоляции, заявил в своем первом интервью РИА Новости по видеосвязи заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Коронавирус COVID-19
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Инфицировано2 172 031 +93 754
Скончалось146 201 +8 100
Выздоровело554 232 +28 916
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 17.04
Источник: РИА Новости

«Изоляция необходима. Это понимают все. Даже те страны, которые вначале легкомысленно к этому относились, говорили, что все у нас будет нормально, мы люди цивилизованные, у нас хорошее общество, все всё понимают. Я имею в виду европейские страны и ряд других государств, в которых сейчас пандемия носит угрожающий характер», — пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что сейчас ситуация развивается в тревожном ключе, и не исключил, что в России придется ввести более жесткие ограничения.

Он также поддержал действия московских властей по борьбе с коронавирусом. Медведев отметил, что Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города находятся под ударом, так как в них скорость распространения вируса гораздо выше.

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По словам Медведева, меры против распространения заболевания должны соответствовать той ситуации, в которой находится страна, борющаяся с пандемией. Разные государства принимают разные решения, и не факт, что-то, что работает в одной стране, окажется эффективным в другой, добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «мы должны быть в этом смысле исключительно внимательными».
«Если вы обратили внимание, то и наши меры становятся жестче. Почему? Были приняты определенные решения, президент озвучил общий подход, он абсолютно справедлив для такой огромной страны, как Россия», — считает Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что сложно сравнивать обстановку, например, в Москве и на Чукотке, поэтому регионы должны сами принимать решения о характере защитных мер.

По последним данным, в России выявили более 32 тысяч больных COVID-19, 273 пациента умерли от заболевания, более двух с половиной тысяч выздоровели. Проведено более 1,7 миллиона тестов.
Самая сложная обстановка с коронавирусом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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