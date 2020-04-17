Путин заявил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что проблема распространения коронавируса касается не только Москвы, но каждого региона России. На это российский лидер обратил внимание на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.
Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!
Президент добавил, что на совещании хотел бы услышать доклад губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. «В регионе складывается сложная эпидемиологическая ситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи», — заметил Путин.
«Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более, что новый руководитель региона Владимир Викторович Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное
Путин отметил, что на совещании ряд руководителей других регионов также представят отчет о том, как идет работа на местах.
«Нам важно, чтобы по всей стране — не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100%-ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью», — подчеркнул глава государства.
По оценке Путина, «риски, связанные с распространением эпидемии,
«Была поставлена задача дополнительно развернуть в регионах 95 тыс. именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, на 3 апреля было готово 30% таких коек, по оперативной информации на вчерашний день — 72%», — сказал Путин. Он подчеркнул, что «к 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена».
До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темп.
Глава государства попросил доложить, какие сохраняются проблемы по развертыванию специализированного коечного фонда, закупке оборудования, перенастройке работы больниц и инфекционных отделений, и в каких регионах страны.
«Дело не только в количестве коек: они должны быть обеспечены всем необходимым, должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал [должны быть] обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным», — заключил Путин.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь доложил, что на сегодняшний день порядка 26 тыс. пациентов находятся на больничном уходе. «Сегодня уже действительно развернуто более 72%. На этих койках сегодня находится 26 тыс. пациентов», — сказал Мурашко.
Путин также констатировал быстрое наращивание возможностей системы здравоохранения Москвы для борьбы с коронавирусом. Помимо этого, глава государства уверен в ресурсах Министерства обороны, которое строит 16 медицинских центров.
Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения.
Президент отметил, что «у Министерства обороны также есть серьезные кадровые и организационные ресурсы». «Я не сомневаюсь, уверен, вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объеме», — заявил глава государства.
Он отметил открытие двух новых специализированных медицинских центров для помощи людям с коронавирусной инфекцией. «Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, здесь прием пациентов начнется уже с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, он уже сегодня готов включиться в работу», — сказал Путин.
Президент обратил внимание на тот факт, что «оба этих центра были созданы “с нуля” в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель». Глава государства поблагодарил гражданских строителей и военнослужащих Минобороны. «Коллективы этих центров также уже сформированы. Врачам, медсестрам, медицинскому персоналу предстоит трудная и напряженная работа», — подчеркнул Путин, пожелав медикам успехов.
«Но сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны, и нам нужно отмечать эти события», — полагает президент. Он пояснил: «Нам еще очень много нужно сделать по всей стране, в каждом регионе».
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности
Ранее президент РФ поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1,6 тыс. мест. Начальник Главного