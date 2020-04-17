18:24 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД России сообщил о расширении географии вывоза россиян из-за рубежа
География авиарейсов, которыми Россия вывозит своих граждан из зарубежных стран, где они «застряли»
«Такие полеты организуются в Москву, Московскую область,
На 18 апреля запланированы также рейсы из Бангкока в Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. «Буквально час назад было объявлено, что вывозной борт из Катманду сделает остановку в Янгоне, чтобы забрать оттуда наших сограждан», — сообщила представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»).
Также российское дипломатическое ведомство продолжает «добиваться конкретики» от властей США по ситуации с российскими школьниками, которые оказались в этой стране по линии учебных и ознакомительных программ и теперь не могут выехать домой. По последним данным, в таком положении могут находиться до 80 детей. Американские власти утверждают, что в США остаются только 29 из них, остальные уже уехали домой. Но российскому МИД известно лишь о шести детях, которые вернулись на родину. Где находятся остальные, неизвестно, сказала Захарова.
Списков, которые мы сразу потребовали, до сих пор не предоставлено нам: ни имен, ни телефонов нет. Лишь сегодня утром нам передали список американских организаций, которые должны непосредственно заниматься этим вопросом.
Ранее МИД России заявил, что не был поставлен в известность о программах, предполагающих вывоз школьников в США.
Напомним, с 6 апреля Россия возобновила вывоз граждан из других стран. На вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. Адвокаты коллегии Pen & Paper пожаловались генпрокурору Игорю Краснову на нарушение госорганами конституционных прав российских граждан, застрявших за границей
Подробности — в материале «Ъ» «Генпрокурора просят вмешаться в безвывозную ситуацию».