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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России сообщил о расширении географии вывоза россиян из-за рубежа

География авиарейсов, которыми Россия вывозит своих граждан из зарубежных стран, где они «застряли» из-за пандемии коронавируса, будет в ближайшее время расширяться, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 182 734 +94 309
Скончалось147 384 +7 965
Выздоровело555 196 +26 896
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

«Такие полеты организуются в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск», — сказала она на брифинге в пятницу. Захарова добавила, что рейс из Гоа в Москву ближайшей ночью должен доставить более 400 россиян.

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На 18 апреля запланированы также рейсы из Бангкока в Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. «Буквально час назад было объявлено, что вывозной борт из Катманду сделает остановку в Янгоне, чтобы забрать оттуда наших сограждан», — сообщила представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Также российское дипломатическое ведомство продолжает «добиваться конкретики» от властей США по ситуации с российскими школьниками, которые оказались в этой стране по линии учебных и ознакомительных программ и теперь не могут выехать домой. По последним данным, в таком положении могут находиться до 80 детей. Американские власти утверждают, что в США остаются только 29 из них, остальные уже уехали домой. Но российскому МИД известно лишь о шести детях, которые вернулись на родину. Где находятся остальные, неизвестно, сказала Захарова.

Списков, которые мы сразу потребовали, до сих пор не предоставлено нам: ни имен, ни телефонов нет. Лишь сегодня утром нам передали список американских организаций, которые должны непосредственно заниматься этим вопросом.
Мария Захарова
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Ранее МИД России заявил, что не был поставлен в известность о программах, предполагающих вывоз школьников в США.

Напомним, с 6 апреля Россия возобновила вывоз граждан из других стран. На вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. Адвокаты коллегии Pen & Paper пожаловались генпрокурору Игорю Краснову на нарушение госорганами конституционных прав российских граждан, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. По мнению адвокатов, утвержденный механизм вывоза россиян препятствует их возвращению на родину, является незаконным и создает «угрозу жизни и здоровью» людей.

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Подробности — в материале «Ъ» «Генпрокурора просят вмешаться в безвывозную ситуацию».

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