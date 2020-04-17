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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Изменения вносятся в список Дней воинской славы и памятных дат. Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект.

Источник: Reuters

Против закона проголосовали двое сенаторов, один воздержался. Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев свою позицию объяснил тем, что 3 сентября является днем траура по жертвам Беслана.

Президиум Верховного совета СССР установил в 1945 году на 3 сентября День победы над Японией. Ранее дата окончания Второй мировой войны была установлена на 2 сентября — на день капитуляции Японии. В 2010 году в России датой окончания войны установили 2 сентября — в день, когда был подписан акт капитуляции Японии.

Законопроект на рассмотрение парламента внесли депутаты Владимир Шаманов («Единая Россия»), Георгий Карлов («Единая Россия»), а также сенаторы Михаил Козлов («Единая Россия») и Григорий Карасин, который ранее работал замглавы МИД России.

Они объяснили инициативу желанием «сохранить историческую справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне».

«Формулировка “3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)” символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорилось в пояснительной записке.

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