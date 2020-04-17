16:57 (мск), источник: Life.ru
Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах россиянам, потерявшим работу после 1 марта
Также вводятся дополнительные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка временно оставшимся без работы гражданам.
— Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле — июне устанавливается в размере 12 130 рублей, — говорится в постановлении.
Также потерявшим работу россиянам, у которых есть ребёнок до 18 лет, будут выплачиваться ежемесячные пособия из расчёта три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего.
На портале Правительства РФ отмечается, что на социальные выплаты в трёхлетнем бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. Однако
Ранее Лайф сообщал, что назначение пособий по безработице и регистрация этой категории россиян до конца года будут осуществляться в