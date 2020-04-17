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16:57 (мск), источник: Life.ru

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах россиянам, потерявшим работу после 1 марта

Также вводятся дополнительные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка временно оставшимся без работы гражданам.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в размере 12 130 рублей безработным, потерявшим должность с 1 марта. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте кабмина.

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— Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле — июне устанавливается в размере 12 130 рублей, — говорится в постановлении.

Также потерявшим работу россиянам, у которых есть ребёнок до 18 лет, будут выплачиваться ежемесячные пособия из расчёта три тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего.

На портале Правительства РФ отмечается, что на социальные выплаты в трёхлетнем бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. Однако из-за нового постановления дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

Ранее Лайф сообщал, что назначение пособий по безработице и регистрация этой категории россиян до конца года будут осуществляться в онлайн-режиме.

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