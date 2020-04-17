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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

«Скрытность COVID-19 — тайная сила этого противника»

Тестирование экипажа авианосца Theodore Roosevelt на коронавирус удивило Пентагон.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 182 734 +94 309
Скончалось147 384 +7 965
Выздоровело555 196 +26 896
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 17.04

Пентагон обнародовал данные о тестировании на коронавирусную инфекцию 4,8 тыс. членов экипажа авианосца Theodore Roosevelt. 600 моряков оказались инфицированными, при этом у 60% из них болезнь протекает в бессимптомной форме. Ранее американские инфекционисты полагали, что симптомы могут отсутствовать максимум у 25−50% заболевших COVID-19. Глава Пентагона Марк Эспер признал, что его удивили результаты тестирования на авианосце. По его словам, большое число людей могут быть переносчиками вируса, сами не подозревая этого.

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Тотальное тестирование на атомном авианосце решили провести после того, как о злоключениях на борту судна узнал весь мир. Напомним, командир корабля Бретт Крозье написал рапорт о необходимости принятия срочных мер в связи с распространением среди моряков коронавирусной инфекции. Документ попал в прессу, разразился скандал, командир был уволен за «нарушение порядка и дисциплины». При этом поста лишился и исполнявший обязанности министра ВМС США Томас Модли, публично назвавший Бретта Крозье «наивным или глупым». Командира, кстати, могут вскоре восстановить в должности. Это допустил в четверг в интервью NBC News министр обороны Марк Эспер.

Внимание публики привлекли, однако, слова главы Пентагона не только о возможном восстановлении Бретта Крозье. Министр обороны также признал, что его удивили данные о количестве бессимптомных случаев заболевания COVID-19 на борту авианосца:

Меня эти результаты смутили. Это говорит о новой динамике вируса: его переносчиками могут быть нормальные, здоровые люди, даже не подозревающие, что они инфицированы.

Все 4,8 тыс. членов экипажа Theodore Roosevelt были протестированы, результаты готовы на 94%. COVID-19 обнаружили более чем у 600 человек. При этом примерно у 60% из них никаких симптомов болезни не было. Это намного больше, чем показатели отсутствия симптомов у инфицированных, которые фиксируются в обычных условиях (то есть не в случае с выборкой из в основном молодых и здоровых людей). Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи оценивал этот показатель в 25−50%.

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«Что касается COVID-19, то мы узнаем, что скрытность в виде бессимптомной передачи является тайной силой этого противника», — прокомментировал результаты тестирования контр-адмирал Брюс Гиллингем, главврач ВМС США.

Один моряк с Theodore Roosevelt погиб в результате осложнений от инфекции. Еще пять человек находятся в больнице. Сам авианосец пришвартован в порту острова Гуам. Личный состав находится на карантине.

По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта (Нэшвилл, штат Теннесси) Уильяма Шаффнера, до настоящего времени молодые люди были «несколько недопредставлены в эпидемиологических исследованиях». «Выводы тестирования членов экипажа авианосца представляют огромный интерес, потому что доля бессимптомных людей просто неизвестна», — сказал он агентству Reuters.

Власти США заявили, что учтут данные тестирования членов экипажа авианосца при выработке стратегии предотвращения масштабного распространения коронавируса в вооруженных силах страны.

По последним данным, в США около 680 тыс. человек заражены коронавирусом нового типа, почти 35 тыс. человек погибли.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте в России количества людей, переносящих COVID-19 бессимптомно. По ее словам, «еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10−12%, максимум 20%». Но за последние дни этот показатель увеличился до 45−50%. По словам Поповой, это произошло благодаря увеличению количества проводимых тестирований.

Елена Черненко

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