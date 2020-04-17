«Скрытность COVID-19 — тайная сила этого противника»

Пентагон обнародовал данные о тестировании на коронавирусную инфекцию 4,8 тыс. членов экипажа авианосца Theodore Roosevelt. 600 моряков оказались инфицированными, при этом у 60% из них болезнь протекает в бессимптомной форме. Ранее американские инфекционисты полагали, что симптомы могут отсутствовать максимум у 25−50% заболевших COVID-19. Глава Пентагона Марк Эспер признал, что его удивили результаты тестирования на авианосце. По его словам, большое число людей могут быть переносчиками вируса, сами не подозревая этого.
Тотальное тестирование на атомном авианосце решили провести после того, как о злоключениях на борту судна узнал весь мир. Напомним, командир корабля Бретт Крозье написал рапорт о необходимости принятия срочных мер в связи с распространением среди моряков коронавирусной инфекции. Документ попал в прессу, разразился скандал, командир был уволен за «нарушение порядка и дисциплины». При этом поста лишился и исполнявший обязанности министра ВМС США Томас Модли, публично назвавший Бретта Крозье «наивным или глупым». Командира, кстати, могут вскоре восстановить в должности. Это допустил в четверг в интервью NBC News министр обороны Марк Эспер.
Внимание публики привлекли, однако, слова главы Пентагона не только о возможном восстановлении Бретта Крозье. Министр обороны также признал, что его удивили данные о количестве бессимптомных случаев заболевания COVID-19 на борту авианосца:
Меня эти результаты смутили. Это говорит о новой динамике вируса: его переносчиками могут быть нормальные, здоровые люди, даже не подозревающие, что они инфицированы.
Все 4,8 тыс. членов экипажа Theodore Roosevelt были протестированы, результаты готовы на 94%. COVID-19 обнаружили более чем у 600 человек. При этом примерно у 60% из них никаких симптомов болезни не было. Это намного больше, чем показатели отсутствия симптомов у инфицированных, которые фиксируются в обычных условиях (то есть не в случае с выборкой из в основном молодых и здоровых людей). Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи оценивал этот показатель в 25−50%.
«Что касается COVID-19, то мы узнаем, что скрытность в виде бессимптомной передачи является тайной силой этого противника», — прокомментировал результаты тестирования
Один моряк с Theodore Roosevelt погиб в результате осложнений от инфекции. Еще пять человек находятся в больнице. Сам авианосец пришвартован в порту острова Гуам. Личный состав находится на карантине.
По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта (Нэшвилл, штат Теннесси) Уильяма Шаффнера, до настоящего времени молодые люди были «несколько недопредставлены в эпидемиологических исследованиях». «Выводы тестирования членов экипажа авианосца представляют огромный интерес, потому что доля бессимптомных людей просто неизвестна», — сказал он агентству Reuters.
По последним данным, в США около 680 тыс. человек заражены коронавирусом нового типа, почти 35 тыс. человек погибли.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте в России количества людей, переносящих COVID-19 бессимптомно. По ее словам, «еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10−12%, максимум 20%». Но за последние дни этот показатель увеличился до 45−50%. По словам Поповой, это произошло благодаря увеличению количества проводимых тестирований.
Елена Черненко